Москва, 7 декабря, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Дело о готовившемся в Германии государственном перевороте выгодно канцлеру Олафу Шольцу. Об этом 7 декабря сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Комментируя дело в личном телеграм-канале, он отметил «дефицит кровяной колбасы» у немцев.

«Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы», — написал Медведев, намекая на возможную провокацию со стороны властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев считает правильным мнение заговорщиков о том, что Германия не обладает необходимым суверенитетом и ключевые решения принимаются на стороне.