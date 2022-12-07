Москва, 7 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Пришедший в 2022 в Россию штамм гриппа наносит серьёзный вред здоровью граждан, заявила 7 декабря в эфире телеканала «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Да, грипп пришел в этом году всерьёз. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью», — сказала она, добавив, что имеющий высокий потенциал распространения вирус гриппа А (H1N1) впервые проявился в 2009 году.

По словам Поповой, данный вариант гриппа вызывает большое количество осложнений. Также нередки летальные исходы среди людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать классы на дистанционное обучение при пропуске занятий по болезни более 20% учащихся.