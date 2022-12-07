Красногвардейский район, Белгородская область, 7 декабря, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Система ПВО сбила несколько ракет над селом Кулешовка в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщил 7 декабря в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Повреждены линии электропередачи, сотрудники оперативных и аварийных служб выехали на место происшествия, отметил Гладков.

4 декабря сообщалось об обстреле белгородского села Тишанка. Было разрушено одно нежилое здание.