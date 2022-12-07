Омск, 7 декабря, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В работе отчетно-выборного круга Сибирского казачьего войска приняли участие атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной думы ФС РФ Николай Долуда, главный федеральный инспектор Омской области Иван Нецкин, представители девяти регионов, на территориях которых расположено Сибирское войсковое казачье общество, атаманы и казаки отдельских казачьих обществ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

Всероссийский атаман отметил высокий уровень организации круга, внешний вид казаков, соответствующий форме, утверждённой президентом для Сибирского войскового казачьего общества, а также содержательный доклад атамана Сибирского войскового казачьего общества, который раскрыл все аспекты деятельности войскового общества. «Но самое главное, радует, что впервые за 30 лет представители региональной власти прибыли на отчетный круг и заинтересовались деятельностью сибирских казаков», — отметил Долуда.

В обращении к руководителям рабочих групп всероссийский атаман обратил внимание на Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества, утвержденную указом президента РФ, и перечень целевых показателей реализации Стратегии, утвержденный указом председателя правительства РФ, исполнение которых учитывается в рейтинге успешности регионов. «В перечне есть целевые показатели, выполнение которых невозможно без поддержки региональной, муниципальной власти. В числе таковых — количество образовательных учреждений, реализующих казачий компонент. Без участия Министерства образования повлиять на образовательный процесс в регионе атаман не может, как и организовать выполнение требований федерального закона №154 о несении государственной и иной службы», — сказал Долуда.

По его словам, добиться результата возможно лишь при тесном взаимодействии казачьих обществ и власти. «Именно на это нас ориентирует последний пункт стратегии, в котором говорится, что реализация требований стратегии, утвержденной президентом РФ, возлагается на федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти и Всероссийское казачье общество», — подчеркнул всероссийский атаман. И, как следствие, считает он, казаки не востребованы в родных станицах и хуторах, видят, что их потенциал не нужен ни субъекту, ни муниципалитету.

Атаман Всероссийского казачьего общества призвал руководителей региональной власти и глав муниципального образования воспользоваться подготовленными изменениями в 44 ФЗ «Об охране общественного порядка», а также в ФЗ «О государственной границе», дающими им право определять материальное стимулирование и льготы для тех, кто на добровольной основе занимается охраной общественного порядка и охраной границ.

Серьезной недоработкой Сибирского войскового казачьего общества атаман ВсКО Николай Долуда назвал отсутствие системной работы с казачьей молодежью. «В Кемеровской области не создана ни одна молодежная казачья организация. И у нас нет понимания того, кто сменит нынешнее поколение казаков через пять лет. Если нет молодежной казачьей организации, с кем работать будем завтра?» — обратился атаман ВсКО к атаманскому корпусу Сибирского войскового казачьего общества.

Говоря о путях решения назревших вопросов развития Сибирского войскового казачьего общества, Николай Долуда сформулировал условия, необходимые для осуществления успешной деятельности любого казачьего войска. В первую очередь это качественный подбор атаманского корпуса. «Атаман любого уровня должен быть жестким, авторитетным, уважаемым, грамотным лидером, управленцем, руководителем и организатором. Второе, — если вы называетесь войском, то в нём должна быть дисциплина, управляемость, несение казаками государственной службы, определённой федеральным законом и, конечно, боевая подготовка. Третье условие — тесное взаимодействие казачества и представителей органов региональной и муниципальной власти», — сказал Долуда. По его словам, если все три условия выполняются, — не составит трудов обеспечить динамичное развитие любого войска, любого казачьего общества.

Атаман ВсКО предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать Фонд поддержки семей погибших и раненых казаков, который позволит, в том числе, объединившись с руководителями региональной власти, поставить памятники казакам, погибшим в ходе СВО, казачьим школам присвоить имена погибших героев-казаков. В каждой казачьей школе и каждом казачьем кадетском корпусе — организовать уголок памяти с портретами и фотографиями героев, отдавших жизнь за Родину и участвующих в боевых действиях.

Атаман Сибирского казачьего войска Геннадий Привалов поблагодарил казаков, принимающих участие в спецоперации, и особо отметил казаков Константина Шипунова и Андрея Станкина, награжденных за героизм и мужество медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.