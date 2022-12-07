Москва, 7 декабря, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Российским школам рекомендовано отпускать классы на дистанционное обучение в случае пропуска занятий по причине болезни более 20% учащихся. Об этом сообщила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, <…> то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать, чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 6 декабря, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос на 23,3%.

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