Киев, 7 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Если Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре, то зимой 2022–2023 годов в Киеве может случиться «апокалипсис», заявил в интервью Reuters 7 декабря мэр города Виталий Кличко.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Жители должны быть готовы к эвакуации, хотя необходимости уезжать немедленно нет, считает мэр.

В городе подготовлено 500 «узлов автономного теплоснабжения», но для города, где живут до трех миллионов человек, этого слишком мало, добавил Кличко.

28 ноября Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с тепло- и энергоснабжением в Киеве власти инициируют эвакуацию граждан «в пригороды».