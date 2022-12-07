Кличко предупредил о возможном «апокалипсисе» в Киеве
Киев, 7 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Если Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре, то зимой 2022–2023 годов в Киеве может случиться «апокалипсис», заявил в интервью Reuters 7 декабря мэр города Виталий Кличко.
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Виталий Кличко
Жители должны быть готовы к эвакуации, хотя необходимости уезжать немедленно нет, считает мэр.
В городе подготовлено 500 «узлов автономного теплоснабжения», но для города, где живут до трех миллионов человек, этого слишком мало, добавил Кличко.
28 ноября Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с тепло- и энергоснабжением в Киеве власти инициируют эвакуацию граждан «в пригороды».