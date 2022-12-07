Москва, 7 декабря, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пятерых волонтеров, работавших в зоне проведения российской военной спецоперации.

Орден Мужества

Ордена вручил 7 декабря на церемонии закрытия форума «Мы вместе» первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Двое волонтеров награждены посмертно.

Ранее в ходе церемония закрытия форума министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что именно волонтеры являются «героями нашего времени».