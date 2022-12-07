Москва, 7 декабря, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Москве в рамках II всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» состоялось заседание секции «О мерах, направленных на развитие системы непрерывного образования, учитывающего культурно-исторические традиции и ценности российского казачества». Участники встречи — директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова, первый заместитель (товарищ) атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко и другие участники мероприятия — специалисты в сфере казачьего образования, руководители образовательных организаций, реализующих казачий компонент, педагоги, психологи, методисты — обсудили развитие системы непрерывного казачьего образования с позиций усиления его содержательного компонента.

Казаки

Обращаясь к участникам семинара, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратил внимание на идеологический вектор развития казачьего образования: «Новая геополитическая ситуация диктует необходимость защиты своего государства, языка и культуры, духовных ценностей своего народа. Именно возрождение отечественных культурных традиций обозначено указом президента РФ Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», подписанном в ноябре 2022 года, как условие, необходимое для соблюдения национальной безопасности страны».

Альтернативы системе непрерывного казачьего образования, в основе которой лежит формирование истинных ценностей — патриотизма и гражданственности, а также подготовка кадрового резерва реестровых казачьих обществ всех уровней, сегодня в России практически нет, уверен он.

Серьезная работа организована на федеральном уровне: действуют две постоянные комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества: по содействию развитию системы казачьего образования, организации работы с казачьей молодёжью, её военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию — под руководством министра просвещения РФ Сергея Кравцова, и по научно-исследовательской работе, возглавляемая министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

По данным Министерства просвещения РФ, на сентябрь текущего года в регионах действуют 2 676 образовательных организаций, реализующих казачий компонент. Это, прежде всего, казачьи классы и школы. 650 детских садов в рамках своей образовательной программы также используют компонент, посвященный казачеству. Ежегодно примерно на 10 тысяч вырастает количество детей, вовлеченных в программы казачьей направленности в системе основного и общего образования. Лидером традиционно остаются юг России — Краснодарский край и Ростовская область. В 2021 году по инициативе Всероссийского казачьего общества и Минобрнауки РФ была создана Ассоциация «казачьих» вузов России, в составе которой уже 18 образовательных организаций из 19 регионов страны. Еще пять вузов претендуют на то, чтобы стать членами ассоциации. При этом образовательные программы по истории российского казачества учитывают особенности регионов, где расположены штабы казачьих войск.

Ежегодно для поддержки казачьего образования проводятся мероприятия федерального уровня: военно-спортивная игра «Казачий сполох», Спартакиада допризывной казачьей молодёжи, слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» года и многие другие. Впервые в этом году состоялся конкурс на звание «Лучший казачий класс», победу в котором одержали учащиеся казачьих классов Ростовской области. Победители и призёры конкурсов получают путёвки в ФГБОУ всероссийский детский центр «Смена». А в 2023 году при содействии Министерства науки и высшего образования РФ запланирован конкурс на лучший вуз, реализующий программы казачьей направленности.

На базе вузов ассоциации проводятся курсы профессиональной переподготовки для педагогов и представителей казачества. Южный федеральный университет реализует программу «Социальное программирование казачьей идентичности в условиях региональных образовательных и социокультурных систем», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова — «Управление деятельностью казачьего общества в контексте национальной безопасности», Кубанский государственный университет — «Современные подходы к реализации курсов по истории и культуре казачества: воспитательный и учебно-методический подходы в образовании».

В Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского в 2023 году начнется реализация трех новых «казачьих» профилей подготовки по программам бакалавриата. Для будущих атаманов откроют направление «Государственная политика в отношении казачества», которое позволит работать в казачьих учреждениях и органах власти. Для журналистов создан профиль «Медиатехнологии и информационная политика казачества», в рамках которого особое внимание уделят военной тематике и кибербезопасности. Также в университете можно будет получить педагогическое образование по направлению «История, обществознание и этнокультура» и работать преподавателем истории в школах с казачьим уклоном и казачьих кадетских корпусах.

«Воспитательная работа как приоритетное направление современной образовательной отрасли является государственной задачей, нацеленной на консолидацию позитивных и прогрессивных сил общества, — заявила Наталия Наумова. — Формирование патриотического сознания — совместный труд Министерства просвещения и Всероссийского казачьего общества, представителей региональной и муниципальной власти, курирующих вопросы казачьего образования, а также казачества и педагогических коллективов, начиная от детских садов и школ и заканчивая казачьими кадетскими корпусами, СПО и вузами».

Без включенности в эту работу войскового казачьего общества, по мнению Наумовой, выстроить полноценную содержательную часть казачьей составляющей невозможно. Так, одним из важных компонентов структуры казачьей образовательной организации является институт наставничества.

«Казак-наставник является связующим звеном между школой и казачьим обществом, он является «вторым классным руководителем» и принимает непосредственное участие в воспитательном процессе, который ведётся в казачьем классе, — напомнил участникам семинара Константин Перенижко. — В его задачи входит приобщать учащихся к деятельности российского казачества, готовить молодых казаков ко вступлению в казачье общество, поддерживать дисциплину и порядок, присущие казачьему укладу жизни, обеспечивать участие детей и молодежи в военно-патриотических мероприятиях, организованных казачьим обществом».

По мнению Ирины Котиной, руководителя учебно-методического отдела Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством, не менее важное значение в достижении результатов духовно-нравственного воспитания имеет взаимодействие педагогов и обучающихся с духовником образовательной организации. «Если сегодня мы воспитаем подрастающее поколение с идеалами, чуждыми христианской нравственности, нас ожидает будущее, ориентированное на ценности Запада. Сегодня они еще дети, а завтра — народ», — обратилась она к присутствующим.

О том, как организована система непрерывного казачьего образования на Дону, рассказал заместитель губернатора Ростовской области, руководитель рабочей группы по делам казачества Михаил Корнеев. «Совместная работа региональной власти, педагогов, казаков-наставников, атаманов, их заместителей по работе с молодежью, а также представителей Русской православной церкви по формированию системы непрерывного казачьего образования ведется в регионе с 2000 года, — сообщил он. — К настоящему времени в области действуют 656 образовательных организаций со статусом «казачьи» с общей численностью более 117 тысяч обучающихся, а казачий педагогический коллектив насчитывает около 300 человек. Приобщение к казачьему укладу жизни в образовательных организациях казачьей направленности осуществляется благодаря тому, что оформление пространства, которое повседневно окружает юных казаков, посвящено традициям, истории и современности российского казачества и Всевеликого войска Донского. Во всех казачьих школах действует система казачьего самоуправления, избираются атаманы, проводятся советы атаманов классов».

Ростовская область — один из тех регионов, где налажена неразрывная связь между системой образования и казачеством и цепочка казачьих воспитательно-образовательных организаций: детский сад — школа — кадетский казачий корпус — СПО — вуз выстроена в полном объеме. На сегодняшний день таким преимуществом обладают только Кубань. В Краснодарском крае насчитывается 49 казачьих детских садов, 76 школ со статусом «казачья». В этом учебном году в школах Кубани действует около 5 тысяч казачьих классов и групп, в которых обучается до 103 тысяч детей. В крае осуществляют образовательную деятельность семь казачьих корпусов, где круглосуточно проживают и обучаются 1325 кадетов с 7-го по 11-й класс.

Об организации работы первой ступени — казачьих детских садов в Краснодарском крае — рассказала заместитель заведующей по воспитательно-методической работе сочинского детского сада № 83 им. атамана А. А. Головатого Ирина Аввакумова. «В сентябре 2020 года казачьи детские сады в крае и те сады, где есть казачьи группы, объединились в «Казачий круг дошколят Кубани». Совместно с министерством образования края, Кубанским казачьим войском, Союзом казачьей молодежи Кубани наш детский сад предложил педагогам других казачьих детских садов края стать участниками сетевого взаимодействия по обмену передовыми практиками и методическими материалами организации казачьего образования в дошкольных учреждениях. Научное и программно-методическое сопровождение Казачьего круга Кубани проводит Институт развития образования края», — рассказала она.

За два года существования Казачий круг дошколят Кубани объединил 54 дошкольных организаций из 22 муниципальных образований Краснодарского края. Педагоги через социальные сети и мобильные приложения обмениваются опытом организации казачьего образования в своих учреждениях. Благодаря транслированию передового педагогического опыта в рамках сетевого взаимодействия практические разработки Кубани активно используются в детских садах Благовещенска, Хабаровска, Саратовской области. Более того, непосредственными участниками этого проекта стали сами дети и их родители.

Родители будущих воспитанников казачьих классов, казачьих кадетских корпусов и сами дети делают осознанный выбор в пользу приобщения к духовно-нравственным ценностям, гражданской, воинской службы на базе казачества. Казачьи кадетские корпуса Кубани дали путевку в жизнь более чем 1100 кадетам. В настоящее время выпускники казачьих кадетских корпусов разных лет работают в корпусах педагогами, проходят службу в Президентском полку, в подразделениях специального назначения, служат во взводе почетного караула Кубанского казачьего войска, в казачьей дружине по охране общественного порядка, выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

Главный консультант отдела координации деятельности казачьих кадетских корпусов департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной казачьей молодежью Краснодарского края Ксения Евтушенко рассказала о том, что казачьи кадетские корпуса Краснодарского края принимают активное участие в оказании гуманитарной помощи участникам специальной военной операции в Донбассе, совместно с районными казачьими обществами, приходами Русской православной церкви собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, для раненых военнослужащих, находящихся в военных госпиталях.

Как считает директор Стародубского казачьего кадетского корпуса им. Героя Советского Союза А. И. Тарасенко, депутат Брянской областной думы Юрий Никифоров, если учесть численность ребят, которые после окончания корпусов продолжили образование в вузах Минобороны, то получится, что сегодня на передовых рубежах военной спецоперации профессионально с неонацистами сражаются тысячи молодых казаков — выпускников казачьих кадетских корпусов.