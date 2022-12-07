Москва, 7 декабря, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть до 1 февраля 2023 года обеспечение за счет изменения условий бюджетных кредитов возможности реализации инвестпроектов в сфере развития речных и морских пассажирских перевозок.

Марина Захарова ИА REGNUM Морской порт

Путин назначил ответственным по исполнению поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на внутримуниципальных маршрутах на Ямале задействуют два трэкола и новый катер на 40 мест, полностью российского производства. В 2022 году техника поступит на баланс округа и в следующем сезоне выйдет на маршруты.