Москва, 7 декабря, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Герои нашего времени — это волонтеры, работающие в зоне военной спецоперации и на территории воссоединившихся с Россией регионов, заявил 7 декабря министр просвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

Министр 7 декабря принял участие в работе форума «Мы вместе».

5 декабря президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Мы вместе» заявил, что волонтеры «помогают сохранить национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России».