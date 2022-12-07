Чебоксары, 7 декабря, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Чувашии и инвестиционных проектов в регионе обсудили вице-премьер России — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава республики Олег Николаев. Встреча с федеральным куратором региона состоялась в Москве 7 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Чувашии Олег Николаев обсудили ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона

Руководитель республики сообщил, что за два года реализации данной программы создана особая экономическая зона в Новочебоксарске, ведётся работа по созданию двух индустриальных парков в Новочебоксарке и Батыревском районе. За этот период поддержано более 530 инвестпроектов малого и среднего бизнеса на сумму более 7,2 млрд рублей и с созданием более 1,1 тыс. рабочих мест. Более 200 жителей смогли воспользоваться единовременной денежной выплатой для внесения первоначального взноса по ипотечным кредитам.

Олег Николаев отметил, что постоянно растёт объём и количество мер поддержки промышленности. Так, объем консолидированного финансирования (федеральный и республиканский бюджеты, займы федерального и республиканского фондов развития промышленности, субсидии различного уровня) мер господдержки в 2022 году в 2,8 раза больше предыдущего года.

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Чувашия значительно увеличила объёмы получаемой федеральной субсидии на реализацию промышленной политики, что позволяет не только открывать и развивать производства, но и создавать дополнительные рабочие места. В этом году объём поддержки промышленных предприятий по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 2,4 раза: по единой региональной субсидии бюджет республики получил 146,1 млн рублей (в 2021 году — 61,8 млн рублей). Всего по региональной субсидии на поддержку предприятий в 2021 году было направлено 86,8 млн рублей, в 2022 году — 196,1 млн рублей. В 2023 году планируется 215,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 142,5 млн рублей.

Власти региона отмечают вдвое выросший интерес чувашских предприятий к мерам федеральной поддержки. «Если в 2021 году по программам федерального Фонда развития промышленности предприятиям республики для реализации собственных проектов выданы займы на общую сумму 1,3 млрд рублей, то уже в текущем году на рассмотрение направлены четыре заявки на общую сумму 2,8 млрд рублей», — констатировал глава Чувашии. При этом он отметил, что в 4,5 раза вырос объём поддержки и по линии регионального Фонда развития промышленности: если в 2021 году было профинансировано пять проектов на общую сумму 88,1 млн рублей, то уже в этом году одобрено 11 проектов на общую сумму 395,9 млн рублей.

Олег Николаев подчеркнул, что интенсивно ведётся работа и по созданию промышленных кластеров — организованы шесть промышленных кластеров (электротехнический, изделий для комплексного оснащения помещений, машиностроительный, кластеры пищевого оборудования, приводного машиностроения и легкой промышленности), и некоторые являются уникальными для всей страны. Кроме того, создаются индустриальные парки и технопарки — пять уже организованы, ещё пять — в планах на ближайшие годы. Глава региона предложил продлить индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии.

«Реализация ИПСЭР идёт в соответствии с графиком. Поэтому поддерживаю предложение продлить период реализации программы, но решение будет принято по результатам завершения реализации индивидуальных программ в 2024 году. Промышленный комплекс Чувашии обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств, в том числе направленных на обеспечение технологического суверенитета. Мы готовы поддерживать инициативы — конечно, речь идёт о качественно подготовленных проектах»,— прокомментировал Денис Мантуров.

Глава Чувашии также рассказал о реализации предприятием «Волжская перекись» (входит в «Химпром») проекта по производству перекиси водорода (H2O2) при помощи СПИК 2.0. Реализация этого проекта предусматривает внедрение современной технологии для создания производства высококонцентрированной (100%) перекиси водорода мощностью 50 тыс. тонн в год по антрахиноновой технологии, которая включена в информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям — ИТС 34-2020 «Производство прочих основных неорганических химических веществ». Объём инвестиций в проект составляет около 10 млрд рублей, плановый ввод объекта в эксплуатацию запланирован в период с IV квартала 2023 года по I квартал 2024 года.

Олег Николаев отметил, что проект является ключевым для Чувашии и способствует развитию всей производственной площадки ПАО «Химпром». На сегодня по проекту завершены общестроительные работы, подано тепло по постоянной схеме, 100% основного оборудования поступило на площадку, идет монтаж, но не завершен монтаж инженерных систем, готовность объекта составляет 83%.

«Проект создает благоприятный инвестиционный климат, в том числе за счёт создания в регионе дополнительных 110 рабочих мест, что полностью соответствует стратегическому приоритету. Это повышение благосостояния населения на основе формирования конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом в экологически чистом регионе», — отметил он.

Также на площадке «Химпрома» глава региона предложил реализовать проект по производству высокочистого кремния (поликремния). «Данная продукция востребована в микроэлектронике, солнечной энергетике, и реализация проекта позволит создать сырьевую базу для импортозамещения. Этому будет способствовать имеющаяся в Чувашии промышленная база, компетенции по развитию химического комплекса и наличие квалифицированных технических кадров», — отметил руководитель республики. Предварительный объем инвестиций составляет 23,1 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году был составлен список десяти «депрессивных» регионов страны, куда вошла и Чувашия, и разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития под кураторством членов правительства РФ. Куратором Чувашии был назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.