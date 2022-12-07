ВСУ вновь ударили по химическому заводу в Горловке
Горловка, ДНР, 7 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. ВСУ вечером 7 декабря нанесли удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
AlexDemid
Химзавод «Стирол»
Горит склад с серой. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, при этом может распространяться едкий неприятный запах, отметил Приходько.
Днем ранее, 6 декабря, сообщалось, что в результате обстрела «Стирола» был поврежден парокотельный цех, а также установка ультра- и нанофильтрации.