Грозный, 7 декабря, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уравнять женщин, воспитывающих пятерых и более детей, с работающими гражданами в части дохода и социальных гарантий. Это не только положительно отразится на демографии, но и поддержит уже сложившиеся многодетные семьи, отметил он.

Onf.ru Многодетные семьи

«Предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Матерям невозможно совмещать работу с воспитанием большого количества детей, при этом женщины выполняют важнейшую роль по воспитанию молодого поколения, задают тренд на поддержание традиционных ценностей и создание больших семей, улучшая демографию в стране, отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, таким семьям необходима поддержка со стороны государства и общества. Социальные гарантии позволят многодетным семьям строить будущее, а помощь станет мотиватором для тех родителей, чьи доходы не позволяют задуматься о большом количестве детей, уверен политик.

Напомним, глава Чечни и его жена воспитывают 14 детей. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Медни Кадыровой звание «Мать-героиня».