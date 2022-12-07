Харьков, Украина, 7 декабря, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Харьковской области прогремели несколько взрывов, сообщили вечером 7 декабря местные СМИ и телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

6 и 7 декабря в Министерстве обороны России сообщили о поражении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников ВСУ на территории Харьковской области — в районе Ильичевки и Боровского соответственно.