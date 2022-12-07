Париж, 7 декабря, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Министры правительства Франции не должны «сеять панику» среди граждан, пересказывая худшие сценарии отключения электроэнергии в стране, заявил 7 декабря президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFM.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

Ранее Макрон в интервью TF1 призвал жителей страны «не поддаваться панике», думая о возможных проблемах с подачей электроэнергии зимой 2022–2023 годов.

Куда более эффективным, чем паника, будет снижение потребления энергии, отметил Макрон, напомнив, что, по данным правительства, при снижении потребления на 10% зима будет пройдена без отключений.