Красногорск, 7 декабря, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Благоустройство берегов озера Сенеж, строительство многоквартирного дома, ремонт тротуаров и другие вопросы обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с жителями микрорайона Тимоново, что под Солнечногорском.

Пресс-служба губернатора Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с жителями микрорайона Тимоново

В Тимонове проживает десять тысяч человек. До 2006 года он имел статус военного городка. В 2021 году министерство обороны РФ передало в собственность городского округа Солнечногорск его инженерные сети, два земельных участка и недостроенный многоквартирный дом. В 2016–2021 гг. в Тимоново выполнено комплексное благоустройство 15 дворов. В этом году в рамках программы «Наше Подмосковье» установлены детские игровые площадки. Также отремонтирован мост через озеро, ведущий от воинской части «Сенеж» до воинской части «Тимоново», восстановлено освещение.

В ходе встречи жители микрорайона попросили Андрея Воробьева решить вопрос со строительством этого многоквартирного дома, которое было приостановлено 12 лет назад. Руководитель ветеранской организации ракетно-космической обороны Виктор Панченко отметил, что после прошлой встречи с губернатором Подмосковья в 2013 году микрорайон преобразился. «По плану обустройства военных городков у нас сделано очень много, — отметил Панченко. — Во-первых, отремонтирована котельная, с теплом проблем нет, дом культуры, у семи домов утеплены фасады, построены детские площадки, зона отдыха. Дворовые территории оборудованы стоянками, освещением. От всех жителей вам большое спасибо!». Он напомнил о проблемах Тимоново, которые еще предстоит решить: «У нас в Тимоново 36-й дом с 2010 года стоит пустой, не сдан, но 35-й рядом — заселен. И станции перекачки сточных вод, которая должна была быть на два дома, нет».

По словам Андрея Воробьева, в 2023 году за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск планируется провести проектирование строительства станции перекачки сточных вод в районе домов №35 и №36 на ул. Подмосковная в Тимоново и включение ее в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Жители Тимонова также попросили о благоустройстве береговой линии озера Сенеж. «Сенеж — одно из самых красивых мест в Подмосковье, — отметил Андрей Воробьев. — Важно, чтобы оно не просто радовало глаз природной красотой, а было облагорожено хорошими набережными, где можно с комфортом наслаждаться видами и отдыхать. Его благоустройством мы занимаемся с 2018 года. Береговая линия большая — 17 км. Мы уже сделали 4 км. Жители Тимоново также просили благоустроить набережную. В следующем году планируем приступить к реализации первого этапа. Будет обустроен лестничный спуск с пандусом к берегу, пляжная зона и пирс для рыбаков».

В ходе благоустройства береговой линии в Солнечногорске установлены детские и спортивные площадки, оборудован пляж, причал для рыбалки, зоны тихого отдыха, пешеходные и велодорожки, амфитеатр, домик для охраны, установлены камеры видеонаблюдения и освещение. В 2022–2023 гг. планируется сделать мостки вдоль набережной, смотровые площадки, дополнительные зоны отдыха, установить качели, теневые навесы и провести озеленение. На сегодняшний день работы выполнены на 10%.

Кроме того, жители попросили Андрея Воробьева о ремонте и строительстве тротуаров вдоль центрального проезда. Эти работы запланированы на 2023 год.