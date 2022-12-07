Брюссель, 7 декабря, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Еврокомиссия предложит включить три российских банка и 200 физических лиц в новый пакет антироссийских санкций, заявила 7 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

European Union 2019 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

Она добавила, что Еврокомиссия предложит ограничить России «доступ к беспилотным летательным аппаратам», в том числе к получению этого доступа через третьи страны.

30 ноября фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия считает необходимым создание спецфонда из похищенных российских активов и использование этих средств «для оказания помощи Киеву».