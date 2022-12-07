Москва, 7 декабря, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В России с 29 ноября по 5 декабря инфляция составила 0,58%, на предыдущей неделе — на уровне 0,19%. Потребительские цены с начала года выросли на 11,71%, с 1 декабря — на 0,52%, передаёт Росстат.

ИА REGNUM Цены

Среди продовольственных товаров за отчетный период подорожали на 0,8% куриные яйца, на 0,4% — сосиски, сардельки и пастеризованное молоко. Также выросли цены на мясные консервы для детского питания и варёные колбасы (на 0,3% и 0,2% соответственно). Небольшой рост (на 0,1%) отмечается на сычужные сыры, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено и рис.

В этот же период подешевел на 1,3% сахар, гречневая крупа — на 0,6%, стоимость вермишели снизилась на 0,5%, на 0,3% подешевели шоколадные конфеты, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы.

По непродовольственным товарам цены поднялись на спички (0,3%), пелёнки для новорожденных (0,2%), туалетное мыло и сухие корма для животных подорожали на 0,1%. При этом упали в цене подгузники (0,4%), стиральные порошки и хозяйственное мыло (0,2%), туалетная бумага и зубные пасты (0,1%).

За неделю Росстат зарегистрировал рост цен на поливитамины (0,97%) и корвалол (0,5%). Подешевели комбинированные анальгетики и валидол.

Цена дизельного топлива в стране выросла на 0,8%, стоимость бензина не изменилась.

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