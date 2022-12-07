Москва, 7 декабря, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Задержанные в Германии «недоделанные заговорщики» правы, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он прокомментировал задержание в ФРГ группы людей, подозреваемых в подготовке госпереворота, пошутив, что в Германии наблюдается дефицит кровяной колбасы, поскольку «везде только ливерная».

Медведев считает, что случившееся является признаком болезни всей модели управления в Германии.

«Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции», — написал замглавы Совбеза в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии среди задержанных за подготовку госпереворота оказалась гражданка РФ.