Москва, 7 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Для восстановления жилья для жителей Донбасса должна быть создана специальная госпрограмма, заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Необходимо помочь всем тем людям, которые лишились жилья начиная с 2014 года, когда ВСУ начали карательную операцию против Донбасса, считает президент.

«Будем это делать обязательно, будем по разным каналам помогать людям восстанавливать свои права, в том числе право на нормальную, человеческую жизнь, жилищное право», — сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что работы по восстановлению одного из наиболее сильно пострадавших городов Донбасса — Мариуполя — идут быстрыми темпами.