Госпрограмма поможет жителям Донбасса, потерявшим жильё с 2014 года
Москва, 7 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Для восстановления жилья для жителей Донбасса должна быть создана специальная госпрограмма, заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Донбасс
Необходимо помочь всем тем людям, которые лишились жилья начиная с 2014 года, когда ВСУ начали карательную операцию против Донбасса, считает президент.
«Будем это делать обязательно, будем по разным каналам помогать людям восстанавливать свои права, в том числе право на нормальную, человеческую жизнь, жилищное право», — сказал президент.
Также Владимир Путин отметил, что работы по восстановлению одного из наиболее сильно пострадавших городов Донбасса — Мариуполя — идут быстрыми темпами.