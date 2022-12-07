В курскую народную дружину «Патриот» войдут около 6 тыс. человек
Старовойт: численность добровольной народной дружины в Курской области составит около 6 тыс. человек
Курск, 7 декабря, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Численность добровольной народной дружины «Патриот» в Курской области составит около 6 тыс. человек. Об этом 7 декабря заявил глава региона Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, с 24 февраля в регионе сформировались отряды, которые работают в приграничных районах и патрулируют улицы населённых пунктов.
«Учитывая, что таких желающих много, что потребность у нас в этом вырастает, мы приняли решение сформировать добровольную народную дружину на базе патриотического центра «Патриот», — сказал Старовойт.
Он добавил, что дружина будет насчитывать около 6 тыс. человек, в том числе в нее войдут казаки и бывшие военнослужащие.
По словам Старовойта, дружина окажет поддержку Минобороны, Росгвардии, МВД в вопросе правопорядка на приграничных территориях Курской области.
В функции дружины будут входить обеспечение пожарной безопасности, патрулирование улиц, охрана инженерной инфраструктуры. Члены отряда пройдут медицинское обследование, подготовку.