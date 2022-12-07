Москва, 7 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. «Не будет лишним» возмещение Киевом ущерба, нанесенного Донбассу и другим воссоединившимся с Россией территориям, заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога в Луганск

В 2021 году власти ДНР оценили ущерб, нанесенный ВСУ только Донецкой Народной Республике, в 1,3 триллиона рублей.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.