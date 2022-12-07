Париж, 7 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменов из всех стран, заявил 7 декабря глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По словам Баха, Макрон заявил, что спорт не должен был «политизирован», и в Олимпиаде и Паралимпиаде-2024 года должны участвовать все страны.

Бах также сказал, что олимпийское движение «призвано быть объединяющей, а не разделяющей силой». Напомним, в октябре 2022 года на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов глава МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.

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