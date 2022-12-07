Вашингтон, 7 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск теперь не самый богатый человек в мире. Об этом 7 декабря сообщает Forbes.

OnInnovation Илон Маск

По информации СМИ, он уступил первое место в списке самых богатых людей планеты владельцу LVMH Бернару Арно и его семье.

Уточняется, что Маск владеет состоянием в 184,6 млрд долларов, а Арно и его семья — 185,1 млрд долларов.

LVMH занимается производством предметов роскоши, штаб-квартира находится в Париже.