В Мелитополе задержали активиста «Национального корпуса»*
* *— организация, деятельность которой запрещена в РФ
Мелитополь, 7 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области задержан активист националистической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Запорожье
Согласно опубликованным данным, задержанный — житель Мелитополя, который с 2015 года был активным членом организации.
Отмечается, что мужчина добровольно согласился показать место, где находится один из офисов «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили флаг «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), литературу националистического содержания, плакаты и листовки с нацистскими символами.