* *— организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мелитополь, 7 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области задержан активист националистической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Согласно опубликованным данным, задержанный — житель Мелитополя, который с 2015 года был активным членом организации.

Отмечается, что мужчина добровольно согласился показать место, где находится один из офисов «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили флаг «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), литературу националистического содержания, плакаты и листовки с нацистскими символами.