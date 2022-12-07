Москва, 7 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Новая модификация бюджетного правила будет способствовать увеличению расходов бюджета России с 2023 по 2025 год. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на бюллетень департамента исследований и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центральный банк РФ

По информации агентства, в сравнении с предыдущей модификацией бюджетного правила, новая предусматривает его смягчение в нефтегазовой части за счет большей величины базовых нефтегазовых доходов и ужесточения в ненефтегазовой части в результате сокращения целевого значения структурного первичного сальдо бюджета России, а также дополнительного ограничения на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов.

«По нашим оценкам, это позволяет увеличить расходы в 2023–2025 годах ежегодно на 2,8-3,6 трлн рублей относительно прежней конструкции бюджетного правила», — приводит СМИ слова экспертов Центробанка.

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