Москва, 7 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В России есть необходимость ужесточить ответственность за утечку персональных данных, но надо сделать так, чтобы было удобно и гражданам, и государству. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере», — сказал Путин.

По его словам, те, кто незаконно использует персональные данные, должны знать и понимать, что они используют украденные данные.

Также он прокомментировал предложение по введению оборотных штрафов и уголовной ответственности за утечку персональных данных. По его словам, нужно подумать и принять взвешенные решения, которые и защитят интересы граждан, и не будут препятствием для развития нужных для государства информационных технологий.