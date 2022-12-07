Москва, 7 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 7 декабря приняла проект резолюции России «Неразмещение первыми оружия в космосе».

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Поддержали резолюцию 122 страны, высказались против 50 государств, в числе воздержавшихся — четыре страны.

Резолюция содержит призыв ко всем обладающим космическим потенциалом странам «выразить … приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

Также Генассамблея ООН призывает как можно быстрее начать работу на основе обновлённого проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, внесённого в 2008 году Китаем и Россией.

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