Москва, 7 декабря, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается дать возможность региональным операторам капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах централизованно закупать материалы и оборудование, внесла в Госдуму группа депутатов от думской фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Пахомовым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас организации, отобранные в установленном порядке для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, самостоятельно закупают материалы и оборудование, и из-за этого у региональных операторов отсутствует действенный механизм по контролю за поставщиками и сроками поставки, стоимостью приобретаемых материалов и оборудования, а также их качеством, указали авторы инициативы в сопроводительных материалах.

Для эффективного расходования взносов на капремонт, обеспечения прозрачности закупок и возможности заключения долгосрочных контрактов различных форм под гарантированный объем заказов парламентарии предлагают предусмотреть право региональных операторов закупать товары, необходимые для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в порядке, установленном правительством РФ.

Депутаты уверены, что предложенный подход позволит обеспечить своевременное проведение ремонта, оптимизировать цены на приобретаемые товары за счет возможного участия предприятий-производителей в конкурентных процедурах. Также они считают, что возможность осуществления централизованных закупок обеспечит стабильными заказами отечественные производственные предприятия ввиду заключения региональными операторами долгосрочных договоров поставки.

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