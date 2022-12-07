Красноярск, 7 декабря, 2022, 19:09 — ИА Регнум. ГК «Бамтоннельстрой-Мост» оказалась единственной компанией, подавшей заявку на конкурс на проектирование и строительство линии легкорельсового транспорта в Красноярске. Согласно информации на торговой площадке «Росэлторг», срок подачи конкурсных документов истек сегодня, 7 декабря. Окончательные итоги тендера подведёт конкурсная комиссия в ближайшее время.

(сс) usadifranci Метро

Напомним, «Бамтоннельстрой-Мост» уже начинала строительство метро в г. Красноярске в 1995 г., но из-за возникших сложностей с финансированием проект был заморожен. Нынешний конкурс предполагает разработку проектной и рабочей документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске и выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте.

ГК «Бамтоннельстрой-Мост» — одно из крупнейшей строительных предприятий России, специализирующееся на строительстве подземных и мостовых сооружений. Компания строила мосты и прокладывала тоннели Байкало-Амурской магистрали, включая самый сложный в мире тоннель — Северомуйский.