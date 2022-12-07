Киев, 7 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Киеве считают, что Вооружённые силы России готовят контрнаступление на луганском направлении, однако военным Украины известно об этом. Об этом 7 декабря сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, российские войска готовят контрнаступательную операцию на луганском направлении, элементом которого является и Купянск.

«Мы знаем об этом, мы отслеживаем их действия и активно этому противодействуем», — приводит слова Череватого интернет-издание «Страна. ua».

Представитель группировки ВСУ подчеркнул, что ситуация на этом участке «сложная, но контролируемая», в отличие от ситуации на авдеевском и артёмовском направлениях, где, по мнению украинской стороны, сосредоточено «огромное количество» российских солдат и техники.

Упоминая бойцов ЧВК «Вагнер», «которые пытаются проникнуть на передовые позиции ВСУ, чтобы завязать ближний бой», Сергей Череватый рассказал о том, что украинская сторона наблюдает за всем, применяя беспилотные аппараты и нанося удары.