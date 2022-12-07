Москва, 7 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Позиция Владимира Путина по вопросу о моратории на смертную казнь не изменилась, об этом сам президент РФ заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека.

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

Путин напомнил, что ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил: снять мораторий невозможно без изменения Конституции.

Ранее некоторые депутаты Госдумы и общественные деятели предлагали отменить мораторий на смертную казнь и применять ее в отношении террористов, педофилов и военных преступников.

«Повышенная напряженность конкретного исторического времени — не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости», — так прокомментировал эти инициативы Зорькин.