Москва, 7 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Для медиков первичного звена здравоохранения с января 2023 года планируют установить дополнительные выплаты. Такое заявление 7 декабря сделал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Размер доплат для медицинских сотрудников первичного звена и скорых составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Правительству поручено организовать работу таким образом, чтобы выплаты были начислены с 1 января следующего года.

«В первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что простые граждане оценивают своё благосостояние по количеству денег в кармане, а не по статистике.

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