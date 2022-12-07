Москва, 7 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что угроза ядерной войны нарастает, при этом Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря глава государства ответил на соответствующий вопрос директора фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светланы Маковецкой.

«По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить», — заявил Путин.

Читайте также: Президент России обвинил ВСУ в геноциде жителей Донецка

Он подчеркнул, что Россия не собирается размахивать ядерным оружием и не будет использовать его первой. При этом, по словам главы государства, Москва рассматривает данные виды вооружений именно в качестве средства защиты.

Путин также напомнил, что Россия в отличие от США не содержит ядерное оружие на территории других государств.

«Мы же свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем, а американцы имеют, и в Турции, и в целом ряде других государств Европы. Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же пока этого не делали ничего», — напомнил глава России.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу о моратории на смертную казнь не изменилась.