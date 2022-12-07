Вильнюс, 7 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Американская армия меняет статус присутствия в Литве с эпизодической ротации на ротацию без перерывов. Об этом 7 декабря заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

CPO Joan Powers Солдаты армии США

«Если раньше между ротациями могли быть определённые перерывы, то теперь установлено, что их не будет», — сказал Анушаускас.

По его словам, в Литве непрерывно будет находиться тяжёлый механизированный батальон американских войск с дополнительными подразделениями усиления.

Он добавил, что США также усилят военное присутствие в Латвии и Эстонии.

В настоящее время в Литве размещён батальон американской армии, в составе которого находятся около 500 солдат и офицеров.