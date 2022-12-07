Нью-Дели, 7 декабря, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Правительство Индии обратилось к государственным компаниям с просьбой нарастить импорт газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Согласно опубликованным данным, власти страны решились на данный шаг из-за возможного увеличения спроса на электроэнергию летом 2023 года.

Известно, что в апреле текущего года в Индии был зафиксирован рекордный показатель потребления электроэнергии. Высокий спрос привел к массовым отключениям электричества.

По словам собеседников агентства, индийские власти попросили крупнейшую в стране газовую компанию GAIL India Ltd увеличить поставки газа на электростанции, а производителя электроэнергии NTPC Ltd — подготовить газовые электростанции к работе на полную мощность.

Между тем представители компании отказались комментировать поступившую информацию.