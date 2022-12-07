СКР оценит снос памятника советским воинам в Литве
Бастрыкин поручил оценить законность сноса стел на крупнейшем мемориале Литвы
Москва, 7 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать оценку факту демонтажа шести стел на крупнейшем воинском мемориале в Вильнюсе.
Ранее в столице Литвы приступили к сносу памятника, установленного в честь погибших в годы Великой Отечественной войны советским воинам, расположенного на Антакальнисском кладбище. До этого демонтажу мешали рекомендации Комитета по правам человека ООН, где призывали временно не сносить монументы советским воинам, включая мемориал в Вильнюсе.
Бастрыкин поручил оценить законность действий лиц, причастных к произошедшему, а также запросить в Министерстве иностранных дел России необходимую информацию.
Напомним, у мемориала на Антакальнисском кладбище захоронены более 3 тыс. воинов, погибших за освобождение Вильнюса. Всего в Литве похоронены свыше 80 тыс. советских солдат.
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