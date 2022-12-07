Москва, 7 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Военные действия были начаты не Россией в 2022 году, а киевскими политиками — в 2014-м, заявил 7 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В Киеве тогда произошел госпереворот, и те, кто пришел к власти, отказались принимать результаты волеизъявления жителей Донбасса, сказал президент.

Интересы жителей как Донбасса, так и России в целом игнорировались западными политиками, и у Москвы не оставалось никакого другого выбора, добавил Владимир Путин.