Москва, 7 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Из трех возможных вариантов российского ответа на западную политику потолка цен самый благоприятный для РФ тот, который предполагает запрет контрактов, куда включено условие потолка цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные о том, что власти РФ рассматривают три варианта ответа на механизм потолка цен: запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, и введение индикативной цены.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Учитывая сегодняшний накал геополитической борьбой, весьма вероятен выбор первого варианта реакции на установление потолка цен для российской нефти — полный запрет на продажу нефти государствам, поддерживающим потолок, в том числе и через страны-посредники, — сказал Ковригин. — Этот вариант наименее выгоден России — хотим мы того или нет, но круг потенциальных покупателей российской нефти становится меньше. Не надо думать, однако, что это станет какой-то трагедией для нашей экономики — мировой рынок нефти широкий, и много покупателей найдётся на Востоке. Кроме того, цепочки поставок отследить трудно, и де-факто параллельный импорт нефти страны Запада для себя наладить смогут, только по очень завышенной цене. Что будет намного больнее бить по их экономике».

Как полагает экономист, наиболее благоприятен для России второй вариант — запрет контрактов, куда включено условие потолка цен.

«Здесь круг покупателей нашей нефти не сократится никак — страны Запада смогут легко наладить параллельный импорт на вполне законных основаниях, — сказал Ковригин. — Третий вариант — введение индикативной цены, привязанной к дисконту эталонной нефти Brent, наименее вероятен, в большей степени из-за сложностей расчета и его реализации. Смысла нет вводить дисконт — в цепочке контрактов его легко нарушить и трудно отследить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что грандиозный энергетический поединок между США и Россией выходит на небывалый уровень.