Москва, 7 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Людей, которые осуществляют обстрелы жилых кварталов города Донецка, вычислить несложно. Об этом 7 декабря сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Тех, кто по жилым кварталам стреляет, их несложно вычислить, это правда», — заявил глава российского государства.

Путин также допустил создание в России общего органа или государственной комиссии, которая будет фиксировать преступления Украины.

«Фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам — это важно. Может быть, вы правы — создать какой-то такой общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем», — заявил Путин, отвечая на предложение главы регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгения Масловского создать в России орган, подобный чрезвычайной госкомиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, которая была образована в Советском Союзе в 1942 году.

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