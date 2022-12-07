Москва, 7 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Единственным гарантом территорий Украины в её сегодняшних границах могла бы стать Россия. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Kremlin.ru Владимир Путин

«Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета для Киева в сегодняшних границах могла бы быть Россия», — сказал Путин.

По его словам, Россия и способствовала тому, что Киев получил эти территории после Второй мировой войны по решению Сталина.

Он добавил, что нынешние политики в Киеве мало что в этом понимают и не думают об этом.