Лондон, 7 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Ряд стран ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против России. Об этом 7 декабря сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

ИА REGNUM ЕС

Согласно опубликованным данным, с такой инициативой выступили Португалия, Германия, Бельгия, Испания, Франция и Нидерланды. В документе отмечается, что нынешние санкции препятствуют торговле продовольствием и удобрениями.

Авторы инициативы подчеркнули, что грузы задерживаются в странах ЕС, поскольку компании боятся проводить сделки с российскими предприятиями, владельцы которых находятся под санкциями. Они также указали, что ЕС стал строже относиться к сельскохозяйственным сделкам с Россией, нежели Великобритания и США.