Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу петербуржца на штраф, который был назначен ему якобы за неявку в военкомат по повестке в ходе частичной мобилизации, и отменил постановление о назначении этого штрафа за недоказанностью вины гражданина. Об этом сообщила 7 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга (ОПС).

ИА REGNUM Повестка

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Никита Журба пожаловался в суд на постановление по делу об административном правонарушении по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). По словам истца, его оштрафовали на 500 рублей за то, что 6 октября он не явился в военкомат.

По словам истца, в первый раз он посещал военкомат 29 сентября, получив повестку. Он представил военному комиссару документы, в том числе об отсрочке, и его отпустили домой. Спустя 18 дней в двери своей квартиры мужчина вновь обнаружил повестку с требованием явиться в военкомат 17 октября. Он вновь пришел в военкомат, попросив сделать отметку о явке на оборотной стороне повестки. Несмотря на это, на него заочно составили протокол об административном правонарушении. Из документов следовало, что заявитель не явился в военкомат утром 6 октября. Суду Журба пояснил, что не был уведомлен о необходимости явки 6 октября, о составлении протокола его также не уведомляли.

В итоге суд постановление военного комиссара о штрафе отменил, производство по делу прекратил в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

По данным ОПС, на 7 декабря в районных судах Санкт-Петербурга зарегистрировано 119 административных исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации. Из них частично удовлетворен один иск, отказано в удовлетворении требований по 44 искам. Прекращено производство по 22 искам.

Также в судах находится шесть жалоб на постановления по делам об административном правонарушении по ст.21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), две из них рассмотрены.