Москва, 7 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Москва готова при необходимости защищать себя всеми имеющимися средствами. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

ИА REGNUM Владимир Путин

«С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает», — сказал Путин.

По его словам, Россия будет это делать разными способами и ориентироваться при этом на мирные средства, но если ничего другого не остаётся, то будет защищать себя всеми имеющимися средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что протезирование раненных в ходе специальной военной операции надо наладить современным образом.