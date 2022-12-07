Лондон, 7 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Для «защиты жителей Великобритании от последствий забастовок», которые приводят к сбоям в работе многих служб, премьер-министр Риши Сунак пообещал ужесточить законы. Такое заявление он сделал 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Он подчеркнул, что для защиты жизни и благополучия британской общественности примет меры, если лидеры профсоюзов продолжат вести себя неразумно.

«С тех пор как я стал премьер-министром, я работал над новыми жёсткими законами, чтобы защитить людей от этих перебоев (из-за забастовок — прим. ИА REGNUM)», — сказал Сунак.

Британским правительством приняты меры по повышению зарплат некоторым бастующим работникам до уровня «во многих случаях выше, чем в частном секторе», добавил премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что забастовка британских медиков может привести к отмене в декабре 140 тыс. операций и приёмов у врача.

Читайте также: Великобритании предсказали многотысячные забастовки и сползание в хаос