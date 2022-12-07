Тайбэй, 7 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Объём экспорта Тайваня уменьшился в ноябре на 13,1% в годовом выражении — до $36,13 млрд. Об этом говорят данные, опубликованные 7 декабря финансовым ведомством Тайваня.

Тайвань

Падение экспорта в ноябре стало самым сильным месячным спадом за последние почти семь лет. Основу тайваньского экспорта составляют электроника и высокотехнологичная полупроводниковая продукция.

Ухудшение показателя случилось на фоне снижения поставок на ключевые рынки. Так, на 20,9% сократился экспорт в материковый Китай, на 19% — в Европу, на 11,3% — в США.