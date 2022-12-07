Москва, 7 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Военная спецоперация на Украине может быть длительной, но значимые результаты есть уже сейчас, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин на заседании совета по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, если говорить о результатах, то СВО может быть длительным процессом. Однако появились новые территории.

«Это такой значимый результат для России, это серьёзный вопрос», — сказал Путин.

Чего уж греха таить, и Азовское море стало для страны внутренним морем. Ещё Пётр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю, добавил президент.

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