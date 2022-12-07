Москва, 7 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации не существует проблемы, связанной с дезертирством. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Проблемы с покиданием позиций, дезертирством в зоне проведения специальной военной операции не существует», — сказал он.

Путин отметил, что есть люди, которые покидали боевые позиции, поскольку «происходит период адаптации к тем условиям, в которых он не может не испытывать определённых чувств, присущих абсолютно нормальному человеку». Тем не менее подавляющее большинство таких военных возвращаются добровольно для дальнейшего несения боевой службы.

Глава государства обратил внимание, что на Украине с людьми, покидающими позиции, поступают жёстко, в том числе расстреливая перед строем, но в России подобные практики не используются.