Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В ноябре 2002 года в Петербурге на первичном рынке было продано 3132 квартиры и апартамента, что на 6% меньше, чем октябре уходящего года. При этом в соседней Ленинградской области за тот же срок зафиксировано 1604 сделки, что на 9% больше, чем в октябре 2022 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Как отмечает «РБК-Петербург» со ссылкой на данные аналитического сервиса Dataflat.ru, спрос на первичном рынке петербургского региона всё больше смещается из города в область из-за более низких цен. Так, средняя цена проданного жилья в Петербурге в ноябре составила 9,058 млн рублей, при средней цене 1 кв. метра в 223,7 тыс. рублей. В Ленобласти аналогичные показатели составляют, соответственно, 5,94 млн руб. и 146,6 тыс. рублей.

По сравнению с ноябрем 2021 года рынок жилья в Петербурге упал по всем позициям: выручка застройщиков за год снизилась на 37%, продажи квартир и апартаментов сократились на 47%, несмотря на рост средней стоимости покупки на 19%. В Ленобласти за год выручка застройщиков упала лишь на 11%, а продажи — на 29%. При этом средняя цена областного жилья оказалась на 26% выше, чем год назад.

Но с учетом того, что квадратный метр нового жилья в Ленобласти сейчас в среднем на 77 тыс. руб. дешевле, чем в городе, покупатели делают выбор в пользу квартир за городом.

Напомним, что жители Петербурга поставили рекорд в секторе сделок по покупке жилья в ипотеку, на такие сделки приходится 93% от общего числа.