Москва, 7 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Половина мобилизованных граждан находятся в зоне спецоперации. Об этом 7 декабря сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по гражданскому обществу и правам человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы российского государства, 150 тысяч мобилизованных (из 300 тысяч) находятся на полигонах, там они проходят дополнительную подготовку в учебных центрах и на полигонах. Остальные военнослужащие задействованы в зоне спецоперации.

Президент уточнил, что только 77 тыс. мобилизованных находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные — «на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции».

Путин подчеркнул, что разговоры о проведении дополнительной мобилизации не имеют смысла, поскольку в этом сейчас нет необходимости.

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